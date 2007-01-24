Канны вручили награды музыкантам

Во французском городе Канны прошла церемония награждения премии популярной французской радиостанции NRJ Music Awards. «Международной артисткой года» стала Кристина Агилера, а ее альбом «Международным альбомом года», сообщает ФактNews. Также награды получили французская рэп-артистка Diam’s («Французская артистка года»), а ее песня La Boulette – «Французская песня года». Джастин Тимберлэйк стал «Международным артистом года», Нелли Фуртадо – «Открытием года», а ди-джеем года – Боб Синклар. На протяжении церемонии проходило живое выступление артистов. В тот вечер спели Кристина Агилера, Нелли Фуртадо, Шон Пол, Гвен Стефани и другие.