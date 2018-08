Бритни - королева стиля

Бритни Спирс заняла второе место в рейтинге самых элегантных женщин по мнению читателей журнала Hello. Первое же место в списке «олицетворение элегантности» досталось датской принцессе Мэри, родившейся в Австрии. В первую десятку вместе с Бритни, которую недавно американский гуру мира моды мистером Блэквелл назвал «самой безвкусно одевающейся знаменитостью прошлого года», вошли также певица Натали Имбрулья и актриса Кэтрин Зета Джонс. По мнению редакции издания, это место Бритни заняла только потому, что «никогда слепо не следует моде, полагаясь исключительно на свой вкус». Бритни действительно не обращает внимания на моду и в самом деле одевается так, как подсказывает ей ее собственный вкус. Например, на день рождения своей матери она пришла в прозрачном черном платье-сеточке, которое совершенно не скрывало розовых трусиков и бюстгальтера. Поэтому мнение редакции Hello выглядит довольно необычно. Клео предлагает своим читательницам подборку последних фотографий Бритни с различных вечеринок. На днях Спирс рассталась со своим последним бойфрендом Айзеком Коэном. Это произошло всего через две недели после того, как начала с ним встречаться, сообщает агентство Intermedia. Айзеку 25 лет, он актер и фотомодель. Впервые звездную парочку увидели вместе 2 января, а недавно они славно провели уик-энд в Лас-Вегасе. 6 января их сфотографировали на яхте в Марина-дель-Рей (Малибу, Калифорния), следующим вечером они были в гостинице W в Лос-Анджелесе. 13 января Бритни с Айзеком гуляли в Лас-Вегасе - сначала в гей-клубе 8 1/2, потом в номере-люкс «Небесной виллы» отеля The Palms, принадлежащего основателю империи Playboy Хью Хефнеру. Одна ночь в этом номере стоит почти 40 тысяч долларов. Пара отдыхала в двухэтажных апартаментах, где расположены огромная вращающаяся кровать, джакузи, роскошный бар и стеклянный лифт. «Желтая пресса» уже было прозвала Коэна «Кевин 2.0» из-за внешнего сходства Айзека с отставным супругом Бритни, но 18 января американская поп-дива сообщила, что снова одна. «Мы с Айзеком больше не вместе», - сказала Бритни. До романтических отношений с Коэном Бритни приписывали интрижку с музыкальным продюсером Ротемом-младшим.