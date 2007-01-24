Слухи о романах Фриске не подтвердились

Вчера в интернете стала распространяться информация, касающаяся личной жизни поп-дивы Жанны Фриске. В тексте, опубликованном одной из газет, сообщается, что наконец-то всплыли подробности многочисленных романов обольстительной певицы. Во-первых, Жанна якобы была возлюбленной известного олигарха, пострадавшего в страшной аварии в Ницце Сулеймана Керимова. Впрочем, Жанну с Керимовым действительно как-то видели вместе в ресторане. В кругах шоу-бизнеса даже шептались о том, что именно Жанна была попутчицей олигарха в день аварии, пока французский госпиталь не объявил имя пациентки с ожогами рук – Тинатин Канделаки. Во-вторых, «всплыла» некая подруга Фриске, рассказавшая о продолжительных отношениях певицы с французским бизнесменом и продюсером проекта «Большие гонки» Сирилем Лункевичем, которого Жанна страшно ревновала. И, наконец, последняя история - о том, что теперь Жанна вернулась к молодому человеку, с которым встречалась три года назад. И мужчина этот – солист группы «Дискотека авария» Алексей Серов. Кстати, женатый. Вспышка новых чувств, по слухам, произошла во время съемок клипа на песню «Малинки». Рядом с публикацией – фотография, на которой Жанна во время одной из вечеринок целует в губы своего нового-старого ухажера. Журнал Клео решил проверить информацию, и мы связались с пресс-службой певицы. И вот что нам ответили: «Эти слухи уже набили всем оскомину. Просто очередная утка, запущенная журналистами. Это касается и Алексея Серова, и всех остальных романов. Дело в том, что Жанна сейчас очень избирательно относится к материалам о себе. Она не дает интервью практически никому – такой у нее в жизни период. Именно поэтому журналисты сами придумывают «информационный повод». Сама Жанна к подобным сплетням относится философски. Могу сказать одно: если она решит сообщить о своей свадьбе, она сделает это сама». Из окружения «Дискотеки авария» поступают похожие сведения – у Фриске с Серовым нет романа. Что же касается «компрометирующей» фотографии – возможно, артисты просто излишне интимно друг друга поприветствовали.