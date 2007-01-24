Гурченко устроила скандал на церемонии

Сильный гнев у Людмилы Гурченко вызвали устроители театральной премии «Триумф». Легендарная артистка, приехавшая аккурат к началу открытия церемонии, долго не могла найти себе место. Выяснилось, что ни одно из зарезервированных VIP-мест не предназначено для нее. Не в силах спорить с устроителями, актриса обосновалась в последнем ряду зала, откуда наблюдала за ходом церемонии. Не замеченная некоторыми коллегами, в течение всего вечера актриса ни с кем не общалась и вежливо отказывалась от предложенных напитков и еды. Удивительно, но даже с режиссером Эльдаром Рязановым, с которым звезда знакома давно, она не перемолвилась ни единым словом, пишет газета «Твой день». Единственным, кого Гурченко все-таки почтила своим вниманием, оказался Олег Меньшиков. Который в этот вечер тоже был мрачнее тучи и старался скрыться в глубине фойе музея.