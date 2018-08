Black Eyed Peas выбрали странное название для нового альбома

Black Eyed Peas, когда-то играющие на разогреве у Джастина Тимберлейка и Кристины Агилеры, придумали оригинальное название своему новому альбому. Это уже пятый альбом группы Black Eyed Peas. Его название "FROM ROOTS TO FRUITS!" не оставит равнодушным даже очень неприхотливого любителя их музыки. В истории этой группы переломным моментном было событие, произошедшее с группой во время записи третьего студийного альбома. В Black Eyed Peas появилась новая участница. Зеленоглазая уроженка Лос-Анджелеса Стейси Фергюсон (Stacey Ferguson) поначалу была приглашена только для записи женской вокальной партии в треке "Shut up!". Затем девушку попросили поучаствовать в записи еще нескольких песен, а закончилось все тем, что Ферджи стала полноправной участницей группы. По словам других музыкантов, ее приход сделал команду более цельной и органичной. Появление в группе очаровательной девушки принесло и другие плюсы. Руководители звукозаписывающего лейбла посчитали, что наличие в команде белокожей красотки весьма позитивно скажется на имидже и, как следствие, на тираже пластинок. Ребята впервые почувствовали настоящую поддержку боссов своего звукозаписывающего лейбла. Продюсеры и менеджеры наконец-то поверили в перспективность Black Eyed Peas.