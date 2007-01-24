Киностудия Warner Bros. выпустит «Отступников» в повторный прокат

Руководство голливудской киностудии Warner Bros. приняло решение выпустить ленту "Отступники" Мартина Скорсезе в повторный прокат. Произойдет это 26 января 2007 года сразу в 1,3 тыс. кинотеатров США и Канады. По мнению представителей Warner Bros., ленту, которая после своего первого релиза собрала 121 млн. долларов, снова ждет успех. По словам Дэна Феллмана, который является руководителем подразделения Warner Bros., отвечающего за прокат фильмов студии на территории США, выпуская фильм в повторный прокат, компания дает возможность посмотреть фильм в кинотеатрах тем, кто не успел это сделать ранее и для тех, кто хотел сделать это еще раз. Однако, как передает Comingsoon, руководство Warner Bros. преследует и иные цели. Фильм "Отступники" номинирован на премию "Оскар" по пяти позициям – "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший актер второго плана" и "Лучший монтаж". Как считает Дэн Феллман, жюри, которое выбирает обладателей премии "Оскар", "с удовольствием" посмотрит фильм на большом экране", а не на специально предоставленных для просмотра копиях. "Этот фильм нужно смотреть только в кинотеатре", - отметил представитель голливудской студии. Лента "Отступники" (Departed) с Леонардо ДиКаприо, Мэттом Дэймоном и Джеком Николсоном в главных ролях, является самой кассовой картиной режиссера Мартина Скорсезе за всю его карьеру. Сборы фильма только в США превысили 121 млн. долларов, а в международном прокате он собрал более 125 млн. долларов. Некоторое время назад Мартин Скорсезе заявил, что не станет браться за дорогостоящие картины и займется низкобюджетными фильмами. Как сообщал ранее Телеграф, его следующим проектом может стать небольшая, по словам режиссера, картина, основанная на романе японского писателя Шусаку Эндо (Shusaku Endo) "Тишина" (Silence), которая рассказывает о португальских миссионерах XVII века.