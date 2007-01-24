Киркоров и Колдун праздновали победу до утра

После победы Дмитрия Колдуна на белорусском отборочном туре на «Евровидение – 2007» состоялась пресс-конференция, на которой Колдун и Киркоров ответили на вопросы местных акул пера. - Эту песню я написал себе! Мне предлагали поехать на “Евровидение” от Болгарии, но я решил этого не делать и отдал песню молодому таланту, - заявил Киркоров. - После победы в отборочном туре работа только начинается. Сейчас пойдет самая серьезная подготовка. Будет клип, промо-тур по разным странам, подготовка шоу. - Вы - прирожденный продюсер!- Да, я лучший, я знаю! - Вы думали, как будет выглядеть Димино шоу?- Сегодня это было просто то, что просила белорусская сторона... - Правда, что вы его поменяете на 100%?- На 200%! - Я был готов к победе, - с деланным спокойствием пожал плечами Дима. - Но когда вышел на сцену, понял, что мои мониторы не работают... - Дима, скажи прямо, взяли и отключили ушные мониторы! - перебил победителя Киркоров. - Но чувак - профессионал, справился на «пять» с плюсом. Вынул эту байду из уха и спел. Вот что значит школа! Нормальная! - Филипп, вы опекали Анжелику Агурбаш. Были замечены в свите Димы Билана.- Я был замечен в свите Димы Билана?! Да я делал ему победу на «Евровидении», мой дорогой! - Сами не думали спеть на «Евровидении»?- Мы разговаривали с Димой Колдуном, потом с Александром Григорьевичем Тихоновичем. Работа только началась, впереди промо-тур. Беларусь побила все рекорды в этом году. Вы провели отборочные туры одни из первых. Есть время на подготовку, хороший клип, ротации на европейских радиостанциях. Все грамотно в этом году! - Какого результата ждать?- Вот про это лучше вообще не спрашивайте! - Филипп, мы очень боимся. Для России Филипп Киркоров стал хорошим символом, а для Беларуси не очень...- Видите как, был худшим, в прошлом году - лучшим. Жизнь - она переменчива. Угу! А если белорус пройдет из полуфинала в финал, то это уже большая победа. Вы молоды, вам, наверное, нет и двадцати. У меня к вам просьба: направляйте положительную энергетику. Тогда у Колдуна все получится. А если будете искать во всем подвох, у нас получится, но с трудом. В этом беда и Беларуси, и России, что мы не умеем радоваться. Сегодня вы должны радоваться, что мы выбрали достойного. Спасибо за внимание! Пресс-конференция окончена! Пойдем пить! Все! Победу, однако, праздновали до утра. Команда Димы Колдуна окончательно разошлась только ранним утром, посадив Филиппа Бедросовича на самолет, пишет «Комсомольская правда – Белоруссия». А вот Диана Гурцкая сразу после объявления результатов скрылась в гримерке, у входа выставила охрану и не сказала журналистам ни слова. Было видно: Диана обижена и не на шутку.