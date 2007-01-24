Леонардо ДиКаприо нашел себе девушку в Израиле

Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio) недавно расстался с бразильской супермоделью Жизель Бундхен и нашел себе модельку попроще - израильскую красавицу Бар Рафаэли (Bar Refaeli). Актер тщательно оберегает свои отношения с новой подружкой от любопытных газетчиков. Но на днях папарацци застали пару в Лондоне на романтической прогулке и обеде. Однако, не все так просто в отношениях Леонардо ДиКаприо и Бар Рафаэли. В воскресенье 32-летний актер был в ночном клубе Лондона Aura. Очевидцы говорят, что, разговаривая по телефону, Лео был раздражен и сказал: "Я сыт по горло этим!" Вдобавок ко всему этому, тем же вечером на премьере фильма Леонардо был в плохом расположении духа и не походил самого себя. Говорят, это он поругался с Бар. Главное, чтобы свое горе Лео не пошел топить в соседний бар. Бар Рафаэли - израильская супермодель, родившаяся 4 июня 1985 года, обладает всеми необходимыми данными - голубыми глазами, каштановыми волосами и ростом 1.75. Она весьма популярна сейчас не только на родине, но и на международных показах мод. Ее детство прошло на ферме по выращиванию лошадей, в израильской деревне. В 15 лет Бар начала позировать для журналов Castro, Pilpel. Чуть позже, в 2000 году, она победила в конкурсе красоты и заработала титул "Модель года". В 2001 году Рафаэли опять стала обладательницей этого титула. Она также была выбрана моделью дома моды Renuar, где позировала для каталогов лето '2002 и зима '2003. Израильская модель востребована и за пределами Израиля, к примеру, она позировала для французского журнала Elle. В настоящий момент Бар Рафаэли собирается сотрудничать с брендом нижнего белья Victoria's Secret. Девушка также снимается в сериалах и фильмах.