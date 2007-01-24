Умерла легендарная украинская балерина

В Нью-Йоркском доме по уходу за бывшими деятелями искусств, в возрасте 101 года умерла известный педагог нью-йоркской балетной школы Антонина Тумковская. Тумковская родилась 21 сентября 1905 года в Киеве и до Второй мировой войны была солисткой киевского балета. В 1949-м году она эмигрировала из Берлина в Нью-Йорк, где трудоустроилась педагогом в балетную труппу Джорджа Баланчина, ведущего хореографа, который считается основателем американской балетной школы. В свое время Баланчин особо отмечал, что Тумковская является представителем пост-дягилевской, советской школы балета. С того времени и до выхода на пенсию в 2003 году в возрасте 98 лет, Антонина Тумковская считалась одним из ведущих педагогов нью-йоркской балетной школы, научив сценическому мастерству несколько поколений американских художников.