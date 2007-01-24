«Ассорти» поздравят самую красивую студентку столицы

В среду, 24 января Руслан Алехно, Алексей Гоман и очаровательные солистки группы «Ассорти» примут участие в поистине захватывающем событии - ребята будут поздравлять самую красивую московскую студентку. - Так жаль, что я уже окончила институт, - говорит Ольга Ватлина. - А то я бы непременно и сама приняла участие в этом конкурсе. Ведь выбирать будут самую очаровательную девушку из 35-40 ВУЗов. Думаю, борьба будет захватывающей. Мы с удовольствием поздравим самую достойную и красивую студентку. И всех остальных ребят, разумеется, тоже. Я лично жду этого дня с огромным нетерпением.