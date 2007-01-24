Интимный архив Пэрис Хилтон выставлен для обозрения в Интернете

Личные вещи Пэрис Хилтон, многие из которых носят интимный характер, выставлены в Интернете на специально созданном сайте. Наследница гостиничной империи Hilton забыла свой личный архив на одном из лос-анджелесских складов во время переезда, пишет газета The Boston Herald. На сайте parisexposed.com можно увидеть фотографии и видеозаписи Хилтон, предназначенные для личного пользования, а также ознакомится с содержанием ее дневников, писем и записями телефонных разговоров. По словам создателя сайта по имени Бардиа Перса (Bardia Persa), он приобрел вещи Хилтон через посредника в сентябре 2006 года. Месячная подписка на посещение сайта составляет 39,97 доллара. За эту сумму посетители смогут посмотреть видеозапись Хилтон, принимающей ванну, ее фотографии в "пикантных ситуациях", а также видео и фото вечеринок, на которых она с друзьями принимает различные наркотики. Личный представитель Хилтон уже заявил, что знаменитость изучает возможность обращения в суд. Между тем на самом сайте сказано, что Хилтон по неизвестным причинам не оплатила счет за хранение своего архива. Сумма счета составляла всего 208 долларов, при этом архив занимал площадь около 560 квадратных метров.