Руслана попала в одно шоу с Бейонс и Take That

Певица Руслана выступила на популярном телешоу в Германии с участием «девушки мечты» Бейонс Ноулз, мужа оскароносной Николь Кидман певца Кейта Урбана и легендарного бойз-бенда Take That. Кроме этих знаменитостей на ТВ-шоу Wetten-dass…? выступил также музыкант Zucchero. Правда, пели они все не вместе. Бейонс (Beyonce Knowles) раскручивала в Германии мюзикл «Девушки мечты», который лидирует по числу номинаций на Оскар-2007. Кейт Урбан (Keith Urbun), который не так давно выписался из клиники для алкоголиков, представил немцам свои кантри-песни. Take That просто пытались восстановить былую славу (уже без Робби Уильмса). А победительница Евровидения-2004 Руслана Лыжичко выступала с благотворительной целью – в рамках проекта помощи детям, который организовал европейский музыкант и активист Питер Маффай (Peter Maffay). Руслана как посол доброй воли ООН представляет в проекте Украину. «Марафонцам» с новогодних праздников удалось собрать почти €8 млн для детей с физическими недостатками и сирот. Украинская часть полученных денег была передана Русланой и Питером Маффаем на покупку необходимой аппаратуры для Львовского ОХМАДЕТа. Руслана не первая украинка, которая появилась в эфире Германии – ранее на Wetten-dass…? Появлялись популярные у немцев украинские боксеры братья Кличко.