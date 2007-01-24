Фильм с изнасилованием 12-летней актрисы вызвал скандал на фестивале некоммерческого кино в США

23 января должен был стать днем "Оскаров", когда Американская киноакадемия объявляла претендентов на звание лучших киноработ года. Однако внимание киномира отвлекло другое событие - премьера на американском фестивале некоммерческого кино кинофестивале Sundance Film фильма "Хаунддог" (Hounddog). В главной роли – 12-летняя юная голливудская звезда Дакота Фаннинг, героиню которой, девочку по имени Льюелен, насилует подросток. Фильм Hounddog режиссера Деборы Кампмийер еще до начала фестиваля вызвал бурю протестов со стороны различных объединений, которые выступали против показа сцены изнасилования. Рискованная попытка авторов картины обратиться к запретным до сих пор для кино темам вызвала сенсацию. Общественные деятели ленту, однако, пока не видели, пишет The Sydney Morning Herald. Нью-йоркское объединение католиков в этом месяце обратилось к властям с просьбой провести официальную проверку на предмет обнаружения в фильме нарушений федерального закона о распространении детской порнографии. Однако в сцене изнасилования на экране можно увидеть только лицо, шею, плечи, руки и ноги Дакоты. Большая часть действия происходит в темноте с небольшими вспышками света и криками героини: "Прекрати это! Прекрати!" Кампмийер сказал Reuters, что сцена насилия, возникающая на экране, является результатом монтажа, а не реальных съемок. "Важно понимать, что кадры на экране выстраиваются друг за другом в определенном порядке. Точно так же, как действие, происходящее на улице, снимается в студии. Сцена изнасилования не снималась на самом деле. Мы не заставляли юную актрису делать что-то предосудительное. Я постоянно была рядом с ней", - добавила она. Фэннинг, сыгравшая детей в большом количестве голливудских фильмов, таких как "Война миров" Стивена Спилберга и вышедшая недавно "Паутина Шарлотты", заявила, что не испытала особых эмоций, играя в сцене с изнасилованием. Фэннинг отметила, что слова о провокационности сцены "сильно преувеличены". "Я сама никогда не проходила через что-то подобное, я всего лишь играю мою героиню. Процесс съемки этой сцены ничем не отличался от моих предыдущих работ". Sundance является самым крупным в США фестивалем фильмов, снятых за пределами голливудских площадок. Фильмы, демонстрирующиеся на фестивале, часто затрагивают темы, которых Голливуд вряд ли когда-нибудь коснется. 10-дневный фестиваль закончится в эти выходные церемонией награждения. Сцена с изнасилованием несовершеннолетней Дакоты Фэнинг, судя по описанию, меркнет по сравнению с эпизодами скандально известной ленты "Лиля навсегда" (2002 год) шведского режиссера Лукаса Мудиссона, в котором главную роль сыграла популярная российская актриса Оксана Акиньшина, отмечает ФактNews. Несовершеннолетнюю актрису на протяжении всего фильма избивают, насилуют, причем режиссер явно не хотел скрывать всех подробностей процесса.