Топ-10 самых плохих фильмов в истории кино

Интернет-портал MSN недавно провел опрос среди кинолюбителей, целью которого было выявить десять самых плохих фильмов в истории кино. В результате наихудшей была признана кинолента "Мир "Спайс Герлз". Второе место в этом рейтинге, как это ни странно, занял знаменитый "Титаник" Джеймса Кэмерона. Его назвали самым вульгарным фильмом. Закрывает тройку самых плохих кинокартин "Бриолин" с Джоном Траволтой в главной роли. "Почетные" 4 и 5 места достались "Водному миру" и "Хостелу". Комментируя результаты голосования, представитель портала Майк Локк заметил: "Лично я считаю некоторые из этих фильмов вполне удачными. Уверен, что многие зрители получили удовольствие во время их просмотра". Полный список самых плохих фильмов в истории кино: 1. "Мир "Спайс Герлз" 2. "Бриолин" 3. "Титаник" 4. "Водный мир" 5. "Хостел" 6. "Анаконда" 7. "Бэтмен и Робин" 8. "Джигли" 9. "Женщина-кошка" 10. "Стой! Или моя мама будет стрелять"