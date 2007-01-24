Пэрис Хилтон получила три года условно

Наследнице гостиничной империи Hilton придется расплачиваться за езду в нетрезвом состоянии по всей строгости закона. Однако в тюрьму Пэрис Хилтон, к разочарованию многих, не попадет. Суд в Лос-Анджелесе приговорил ее в трем годам условно и штрафу $390. Кроме того суд распорядился, чтобы Пэрис прошла специальную программу для алкоголиков, сообщает сайт «Сутки». Перед началом судебного заседания и вынесением вердикта адвокат Хилтон еще раз заявил, что подсудимая не признает себя виновной. Сама Пэрис в суде так и не появилась. "Я только что с ней разговаривал, и она рада, что все это закончилось", - сказал адвокат Хилтон Эллиотт Минтц (Elliott Mintz). 25-летняя Пэрис Хилтон была арестована за вождение в состоянии алкогольного опьянения поздно ночью в сентябре 2006 года. Пэрис остановили приблизительно в 00:30 по местному времени на трассе, ведущей в Голливуд. По словам представителя полиции, отказавшегося назвать свое имя, она была остановлена, поскольку неровно вела автомобиль. Полицейский заметил у мисс Хилтон явные признаки опьянения. Результат теста на содержание алкоголя в крови подтвердил это подозрение. Позже представитель Хилтон заявил, что она выпила лишь бокал вина после тяжелого рабочего дня на съемках клипа. Если бы она признала себя виновной, наказание было бы мягче - всего год условно и 40 часов общественных работ.