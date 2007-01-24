Скандальный украинский фильм покажут на престижном кинофестивале

Дебютная картина молодого украинского режиссера Евы Нейман «У реки», вызвавшая громкий скандал на Одесской киностудии, попала на один из престижных европейских кинофестивалей в Роттердаме. Роттердамский кинофорум, который открывается сегодня в Нидерландах, продлится до 4 февраля и не обойдется без украинского участия. Ученица Киры Муратовой режиссер Ева Нейман привезла в Роттердам свой первый полнометражных фильм - психологическую драму «У реки», сообщает сайт «Cутки». Съемки фильма начались в конце августа 2005 года, затем застопорились из-за отсутствия денег и даже вылились в громкий скандал. Процесс сдвинулся с места после того, как Министерство культуры и туризма Украины выделило на съемки 3 млн гривен. Правда, при этом худсовет Одесской киностудии посчитал, что с ним не посоветовались и заявил о самороспуске, попутно обвинив министерство в том, что оно выделило деньги на фильм иностранному режиссеру. Ева Нейман имеет украинское гражданство. Но семь лет она прожила в Германии, где изучала кинорежиссуру в Немецкой академии кино и телевидения в Берлине. Получив образование, она вернулась на родину - в Одессу, где познакомилась с Кирой Муратовой, устроившись стажером на съемки ее фильма «Второстепенные люди». Затем Ева приступила к съемкам своих фильмов. Критики называют драму Нейман «У реки» «нежанровым кино». Идея сценария принадлежит самой Еве. «Однажды я прочитала рассказ Фридриха Горинштейна «Старушки» – он меня очень тронул, – рассказывает Нейман, - в основе сюжета - описание одного длинного дня в жизни двух очень старых женщин – матери и дочери. В их жизни уже давно ничего не происходило, и однажды они вышли из дома и отправились к реке. Вся трагедия в том, что это, скорее всего, последняя их совместная прогулка». «Мне хотелось бы, - говорит режиссер, - чтобы этот фильм увидело как можно большее количество людей. Я надеюсь, что «У реки» - это фильм не только интеллекта, а, прежде всего, души. У всех есть родители, они стареют, умирают - это жизнь. И мой фильм – об этом». Большая часть съемок проходила в Одессе. А вот реку снимали на натуре, для чего съемочная группа осуществила далекое путешествие сразу к двум рекам - в город Бердичев на Гнилую Пядь и на Южный Буг под Винницу. Еве удалось привлечь к работе над картиной двух именитых, известных с советских времен актрис - Марину Полицеймако и Нину Русланову. Говорят, в этом ей помогла сама Кира Муратова, у которой Ева была стажером. Еще во время съемок Нина Русланова сказала Телекритике, что «молится», чтобы фильм получился: «Я прочитала сценарий, и мне он очень понравился. Другое дело - каким получится фильм, мы надеемся и очень хотим, чтобы у Евы все получилось, потому что она очень талантливая девочка. Еве нужно отдать должное, как режиссер она очень выдержанна. Мы с Машенькой (Мариной Полицеймако) молимся, чтобы кино получилось. Я не считаю эту историю о жизни двух старух мрачной, мне она кажется светлой. Местами это настоящий прорыв». В 2005 году Ева Нейман участвовала в Роттердамском кинофестивале с документальной картиной «Все по старому», рассказывающей о старой одесситке, которой довелось пережить и ужасы войны, и страшные сталинские времена, и не менее тяжелый период перестройки. А на прошлогоднем фестивале «Молодость» в Киеве Ева удачно «засветилась» с короткометражной лентой «Замри, отомри».