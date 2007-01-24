Дженнифер Энистон поменяла свой нос

Актриса не в первый раз консультируется с врачами пластической хирургии. Журнал Life&Stile сообщил, что в минувшую субботу Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) посетила пластического хирурга. Доктор уделил около четырех часов актрисе. Затем Дженнифер покинула офис, тщательно скрывая свой нос. Источник указал на проблемы, которые могла обсуждать актриса с хирургом: "Они обсуждали небольшие изменения изнутри ноздрей, заживление которых будет быстрым и безболезненным. Доктор сделал заключение, что Энистон необходима еще одна операция по изменению недоработок предыдущего хирургического вмешательства." Напомним, что Дженнифер уже консультировалась с пластическим хирургом около месяца назад. Ее неоднократные операции и консультации напрямую связаны с периодически появляющейся проблемой с дыханием.