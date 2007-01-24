Алиса Фрейндлих отказалась от подарка экс-мужа

Знаменитая актриса Алиса Фрейндлих недавно совершила странный поступок. Она разорилась на 3000 евро только для того, чтобы приобрести картину своего бывшего мужа. "Слушай, это верх неприличия — покупать картину у своего бывшего мужа! Да я тебе ее дарю!" — переживал художник Юрий Соловей и пытался отказаться от сделки. Соловей - профессиональный актер, игравший в Одессе, Новгороде, а затем и в Ленинграде. Но в какой-то момент артист решил оставить профессию. С детства они рисовал картины, и именно с этой сферой искусства решил связать всю дальнейшую жизнь. Теперь бывший муж Алисы Фрейндлих живет в Гамбурге, выставляется в Германии, Франции, Штатах, а вот теперь добрался с выставкой своих работ и до Москвы, пишет "Московский комсомолец". "Нет, я хочу ее именно купить! — упорствовала Алиса Бруновна, указывая на висящее на стене светлое полотно. "№12. "Адам". Холст, масло. 3000 евро", - гласила табличка рядом с картиной. Алисе Бруновне все-таки удалось настоять на своем и приобрести холст за указанную цену. Впрочем, в обиде никто не остался. Юрий был третьим мужем Алисы Бруновны, и даже поссле расставаяни бывшие супруги сумели сохранить прекрасные отношения. Вместе с дочерью Фрейндлих внимательно обошла всю выставку, рассмотрела все картины и потом сказала: "Хочу купить!" "Вообще в такой манере он пишет впервые, - дала актриса свою оценку творчеству экс-супруга. - Видите, какая светлая картина? "Адам" называется. Раньше он писал в большем мраке. Если бы я не знала, чья это выставка, то ни за что бы не угадала". По словам Алисы Бруновны, Юрий Соловей предложил ей забрать картину в качестве подарка. "Но я не хочу, - говорит Фрейндлих. - Потому что мне интересно в этой акции поучаствовать. Что ж я — такой пассивный поглотитель? Нет. Я хочу иметь причастность через кошелек…"