Мегазвезды украинской эстрады требуют ограничить российскую музыку на ТВ

«Звезды» украинской эстрады заявляют о засилье российской и западной музыки в эфире украинских телерадиокомпаний. В результате украинские артисты не имеют возможности попасть в эфир, поскольку на всех компаниях им сообщают, что «они не в формате». 15 украинских исполнителей написали сегодня обращение в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины. Больше всего их возмутил тот факт, что на государственном канале УТ-1 в новогоднюю ночь концерт велся на русском языке, а из более чем сорока песен лишь одна прозвучала на украинском языке, передает корреспондент «Нового Региона». «Украинская культура, благодаря СМИ, становится ненужной молодежи, а что касается старшего поколения, то его и вовсе лишили любимых исполнителей, предлагая российских, а если украинских – то только для молодежной аудитории», – говорится в заявлении музыкантов. Артисты утверждают, что приносят на радиостанции свои записи, но там их не ставят в эфир. Также авторы жалобы посетовали, что их не приглашают на записи новогодних вечеринок, а если и приглашают – то вырезают из эфирного варианта. В ответ заместитель председателя Нацсовета по ТВ Игорь Курус заявил, что обеспокоен сложившейся ситуацией. Чиновник совет намерен в ближайшее время собрать на круглый стол директоров теле- и радиокомпаний для прояснения ситуации. «Мы сделали все возможное для заполнения эфира украинскими песнями. До первого марта эфир должен на 50% быть заполнен украинским, в противном случае у компаний будут возникать проблемы с лицензией», – заявил Курус. Сами артисты предложили создать худсовет, в который бы вошли профессиональные, по их мнению, люди, чтобы отслеживать наполняемость эфира качественной музыкой. Полный список подписавшихся под жалобой в Нацсовет «звезд» украинской эстрады: Василь Зинкевич, Нина Матвиенко, Павло Зибров, Оксана Билозир, Иво Бобул, Светлана и Виталий Билоножко, Павло Дворский, Алла Кудлай, Микола Свидюк, Надия Крутова-Шестак, Лиля Сандулеса, Анатолий Матвийчук, Ольга Добрянская, Богдан Сташкив, Валентина Степова, Нина Шестакова, Виктор Шпортько. Источник: «a href=http://www.nr2.ru/ taregt=_blank>«Новый Регион – Киев».