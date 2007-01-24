ШОК! Врачи рассказали правду о Насырове

Трагическая смерть популярного певца Мурата Насырова потрясла его близких и поклонников. Напомним, в ночь на субботу он выпал или выбросился с пятого этажа своей московской квартиры. После гибели артиста начали ходить слухи, будто он обращался к медикам с просьбой помочь ему преодолеть депрессию и пагубное пристрастие к наркотикам. Журналистам удалось отыскать лечащего врача Мурата, доцента кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии Московского государственного медико-стоматологического университета Уммурайзат Гаджиеву. "Впервые Мурат пришел на прием в наркологическую клинику в мае 2006-го, - рассказала она. - Он был в глубокой депрессии - только что вышел из сильного запоя. Признался, что принимал наркотики. Но самое страшное, что он уже несколько раз хотел покончить с собой". Учитывая тяжелое состояние пациента, психиатр убедила Мурата лечь в стационар, пишет "Комсомольская правда". Там он пробыл две недели. "Во время обследования мы пришли к неутешительному выводу - депрессия Мурата была следствием психического заболевания. Мы подозревали у него вялотекущую шизофрению. Но диагноз так и не поставили - для этого больного нужно наблюдать хотя бы год. Насыров жаловался, что утратил интерес к жизни, сетовал на невостребованность в творчестве, на неустроенность. А больше всего его угнетали проблемы в личной жизни, - продолжает психиатр. - Мурат переживал, что гражданская жена не хочет регистрировать с ним брак". Насырову назначили антидепрессанты и курс психотерапии. - Потом мы продолжили лечение амбулаторно, - рассказывает доктор Гаджиева. - Мурат посещал психотерапевта, который жил неподалеку от него. И принимал антидепрессант ремирон. Ему вроде полегчало. После выписки я видела его раза три. А когда осенью пригласила на повторное обследование, он сообщил, что все хорошо. В клинику Мурат так и не приехал...