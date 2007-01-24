Солисту группы «Uma2rmaн» дали по зубам

Солист и лидер группы «Uma2rmaн» Владимир Кристовский вынужден был срочно обратиться за помощью к лучшим стоматологам Москвы. Докторам клиники управделами президента пришлось экстренно спасать зубы именитого пациента. Во время осмотра Кристовский-младший поведал врачам историю, в результате чего у него были выбиты несколько передних зубов. Оказывается, инцидент произошел в одном из спортивных комплексов, где братья Кристовский три раза в неделю играют в хоккей. Во время игры, когда Володя защищал свои ворота от нападавших, он не удержался и упал на лед. Как раз в этот момент атакующие пытались пробить шайбой по воротам. Крестовскому удалось помешать противникам, но в результате он получил мощный удар по лицу клюшкой. Находясь в ледяном «нокауте», певец плохо помнит, как в следующее мгновенье остановили игру и все стали спешно оказывать ему помощь. Когда в раздевалке удалось смыть кровь, Володя «констатировал», что три зуба сломаны. На следующий день, чтобы не тянуть время, он обратился к врачам. Те с помощью современных технологий в течение четырех часов наращивали искусственную эмаль на поврежденных зубах. Кроме того, стоматологи вылечили Крестовскому-младшему все больные зубы, которые он уже полгода не мог залечить.