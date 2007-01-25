ШОК! Жена Газманова пропала на горнолыжном курорте

Марина потерялась в австрийском лесу, съехав по ошибке с проложенной для туристов трассы Любящий муж поднял по тревоге всех спасателей элитарного курорта. Поиски продолжались шесть часов. Улетая отдыхать в Альпы, Олег Газманов и не подозревал, чем для его семьи закончится долгожданный отдых в Австрии. На элитном горнолыжном курорте певец снял номер люкс в пятизвездочной гостинице, где поселился с женой и сыном Филиппом. Первые несколько дней своего отдыха Олег Михайлович никак не мог уговорить жену Марину встать на лыжи и все дни напролет проводил вместе с сыном на альпийских склонах. Лишь в один из заключительных дней звездного отдыха Газманов на пару с сыном всё же смог соблазнить жену встать на лыжи. Несмотря на свое неумение кататься, любящая Олега Михайловича супруга согласилась на отважный поступок и в одиночестве спустилась по крутой горной трассе. По словам очевидцев, наблюдавших за быстрым спуском Марины, никто и не подозревал, что уже через пару минут она исчезнет из виду, пишет газета "Твой день". Как оказалось, жена Газманова перепутала трассы и поехала по маршруту, предназначенному только для любителей экстремального катания. Поняв, что с любимой женой может случиться неладное, Олег Михайлович вместе с инструкторами поехали вслед за ней. – Спустившись вниз, мы так и не нашли Марину, – признался Олег Газманов. – Тогда я не на шутку переволновался, ведь трасса была очень сложной, длинной, а самое главное – уходила в глубь леса, и мы не знали, как далеко могла уехать Марина. Успокоив разнервничавшегося сына Филиппа, певец обратился за помощью к австрийским горнолыжным инструкторам, которые по тревоге подняли целый отряд спасателей. Шесть часов группа спасения искала следы Марины в альпийских горах. Вместе с ними в поиске участвовал и сам Олег Михайлович, коривший себя за то, что убедил любимую встать на лыжи, кататься на которых она никогда не любила. – Я был вне себя от переживаний, – говорит Газманов. – Мы обошли всю трассу вдоль и поперек. Спасатели даже обследовали ближайший лес и скалы, но Марина как будто испарилась. Уже когда было принято решение поднимать в воздух вертолет, по рации одного из спасателей срочно передали, что жена Газманова, сильно уставшая, сама пришла в лагерь, к фуникулерам, откуда утром всё звездное семейство поднималось в горы. – Оказывается, перепутав трассы, моя жена случайно уехала в противоположную от нас сторону, на совершенно пустую поляну, – с облегчением в голосе говорит Олег Михайлович. – Наших криков она не слышала, а лагерь нашла лишь по компасу, который был вшит в горнолыжное снаряжение. Кстати, помогли Марине и канаты фуникулера, ориентируясь по которым, она смогла сама добраться до лагеря.