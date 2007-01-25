Сладкий сюрприз для Валерии

Валерия была приятно удивлена, когда в модном ресторане ей на десерт подали оригинальное блюдо с названием "Валерия" Столь неожиданный сюрприз певице преподнес нижегородский повар Михаил Вереницын. Специально к приезду звезды в Нижний Новгород кулинар приготовил десерт, рецепт которого он собирается запатентовать. – На создание лакомства меня вдохновили ваши песни, – признался Михаил несколько смущенной Валерии. – С виду десерт выглядит как обычный яблочный штрудель, но приготовлен он по особому рецепту из низкокалорийных продуктов. Даже вместо обычного мороженого, которое, как правило, подается с пирогом, я использовал мороженое на фруктозе. Лакомство пришлось звезде по душе.