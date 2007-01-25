Андрей Губин помирился со своей девушкой Юлией Береттой, которую уже успели окрестить экс-пассией певца Влюбленные появились вместе на светской вечеринке в одном из московских ресторанов. Отдохнув у родственников в Нефтекамске, 33-летний Губин понял, что не хочет видеть рядом с собой никакую другую девушку и все еще любит Юлю. Обстоятельно поговорив и выпив за примирение по паре бокалов белого вина, парочка весь вечер провела в обществе друг друга, не замечая никого вокруг и обсуждая планы на будущее. Увы, свадьба в этих планах пока не значится.