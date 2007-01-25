Дочь Бориса Беккера стала моделью

Когда твой папа всемирно знаменитый теннисист, а мама – известная модель, многие желанные вещи становятся на порядок доступнее, чем для «простых смертных». В том числе и карьера на подиуме, которую можно начать даже в весьма субтильном возрасте. Все вышесказанное в полной мере относится к шестилетней дочери чемпиона Уимблдона Бориса Беккера и русской манекенщицы Анжелы Ермаковой. Не будем вспоминать о том некрасивом скандале, судебных тяжбах и тысячах нелицеприятных публикаций, после которых теннисист все-таки признал рыжеволосую Анну своей законной наследницей. Теперь Беккер испытывает самые нежные отцовские чувства к дочери и уже имеет повод гордиться ею. На днях Анна стала настоящей моделью, приняв участие во флорентийском показе дизайнера Анны Молинари. Демонстрируя вещи из детской коллекции модельера – черную юбку с серебристым кардиганом и восхитительный белый комплект с капюшоном – юная манекенщица дефилировала по подиуму с необыкновенной уверенностью, поразившей всех собравшихся гостей и вызвавшей восхищение мамы. Вместо скованности, присущей большинству моделей такого возраста, меленькая Аня продемонстрировала апломб, присущий мегазвезде. «Анна – очень красивый ребенок», - заявил Борис, который живет в Швейцарии, но часто навещает Анжелу с дочерью в Лондоне. «Я очень горд и счастлив быть ее отцом».