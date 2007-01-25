Скандал! Тину Кароль бросили прямо в день рождения

Как стало известно «Блику», популярная украинская певица Тина Кароль, которой в четверг, 25 января, исполняется 22 года, стала свободной от продюсера. Уже экс-продюсер певицы Олег Черный, который, собственно, и создал брэнд «Тина Кароль», подтвердил, что с сегодняшнего дня он и его компания «Планета Мьюзик» прекращают работу с Тиной. «Произошло то, что должно было произойти. Ресурс выработан, - пояснил Черный. - Я просто не вижу смысла дальнейшего сотрудничества. Тина самодостаточный артист. У нее какие­-то свои планы... А у меня - свои. Я уже запустил в работу два новых проекта, которые, не буду лукавить, мне сейчас значительно интереснее. А Тину поздравляю с днем рождения и желаю много побед!»