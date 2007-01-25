Наталья Водянова стала лицом Chanel

Карьера русской супермодели Натальи Водяновой - лучшая сказка о Золушке из ныне существующих. В ней присутствовало все - и нищета, и преображение, и Принц: сегодня нижегородская красавица является одной из самых востребованных моделей планеты, кумиром миллионов девушек по всему миру и активно помогает родному городу и больным детям. Водянова – не из тех, кто заключает десятки рекламных контрактов: уже несколько лет она является лицом Дома Calvin Klein, участвуя сразу в трех кампаниях - Collection, Jeans и Euphoria fragrance. А на днях стало известно, что супермодель подписала еще один крупный контракт – на этот раз с легендарным французским Домом Chanel. В связи с этим Водянова приехала из Лондона в Париж, где прошли съемки для кампании Chanel Beauté. Кроме того, Наталья посетила несколько дефиле на Неделе haute couture, и показ французской марки, лицом которой она стала, - один из них. Водянова сидела в первом ряду вместе с другими поклонниками знаменитого лейбла, среди которых – София Коппола (Sofia Coppola), Сигурни Уивер (Sigourney Weaver), Кейт Босворт (Kate Bosworth), Ванесса Паради (Vanessa Paradis). Дом Chanel, который в прошлом году заключил контракт на рекламу духов Coco Mademoiselle с Кирой Найтли (Keira Knightley), сменившей на этом посту Кейт Мосс, пока воздерживается от комментариев по поводу сотрудничества с Натальей Водяновой.