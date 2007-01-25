Судебное решение поставило бывших «премьеров» вне закона

10 января 2007 года в Хорошевском районном суде г. Москвы наконец-то поставлена точка в конфликте между продюсером Евгением Фридляндом и бывшими участниками группы "Премьер-министр" В. Бодоликой, М. Чанышевым и Ж. Григорьевым. Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования продюсерской компании Е. Фридлянда ООО «Студия Диалог», связанные с досрочным самовольным расторжением экс-“премьерами” действующих продюсерских контрактов и уплатой договорной неустойки. "Бывшие" пытались максимально затянуть судебные разбирательства и заявили в суде, что вообще не подписывали с продюсерской фирмой Евгения Фридлянда никаких контрактов. Однако проведенные почерковедческие экспертизы развеяли все сомнения, показав, что эти абсурдные заявления - совершенный обман. Суд сделал однозначный вывод о том, что продюсерские контракты с этими артистами действительны и законны, и теперь им надлежит в полном объеме выплатить продюсеру договорную неустойку и компенсировать все судебные расходы. Бывшие солисты группы, не имея никаких законных оснований для использования наименования данного проекта, тем не менее, при информировании общественности о своей деятельности именуют себя как «настоящие Премьер-министры» или «Группа ПМ», а также продолжают исполнять музыкальный репертуар, созданный в процессе реализации Проекта. Ведь согласно правоустанавливающим и договорным документам Евгению Фридлянду и его продюсерским компаниям принадлежат все исключительные права на использование наименования "Премьер-министр" и сокращенного названия группы "ПМ"; авторские права на музыкальный репертуар; права на все аудио и видеоматериалы проекта. Этот судебный процесс показателен во многих отношениях. Для всего российского шоу-бизнеса - это демонстрация того, что, несмотря на большие трудности, связанные с несовершенством нашей судебной системы, защищать свои права и свою интеллектуальную собственность в этой сфере можно и нужно.