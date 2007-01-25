Дом моды Prada выпустил именной телефон

Итальянский Дом моды Prada представил на рынке именной телефон, выпущенный совместно с компанией LG Electronics. Новинка поступит на прилавки европейских магазинов в конце февраля. Стильный чёрный телефон имеет толщину корпуса всего 12 мм, может похвастаться специальным набором рингтонов, одобренных Prada, современным сенсорным экраном, видео- и MP3-плеером, фотокамерой с высококачественной оптикой. «Наши компании совместно разработали один из наиболее красивых и стильных телефонов на рынке», – утверждает президент и исполнительный директор LG Скотт Ан (Scott Ahn). «Мы хотели совершить прорыв в области дизайна, – говорит президент и исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли (Patrizio Bertilli). – Мы не просто поставили свою марку на уже существующий продукт – я и Миуччия совместно с LG работали над созданием сильного характера и уникального стиля этого нового телефона».