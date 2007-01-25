Про Диму Билана снимается кино

Про Диму Билана снимут пятнадцатисерийный фильм. В нем будет описана вся карьера молодого дарования. Желание снять эпос про Диму возникло у сотрудников MTV. Но продюсер певца Яна Рудковская не исключает, что после премьеры фильма на молодежном канале его покажут и по федеральному телевидению. Картина будет состоять из пятнадцати серий, на данный момент отснята лишь половина. Фильм охватывает всю карьеру Димы - начиная от его первых шагов по лестнице шоу-бизнеса и заканчивая выступлением на «Евровидении». По словам Билана, сейчас операторы ходят за ним повсюду, порой ставя в неловкое положение. - Меня снимают с утра до глубокой ночи, от камер просто некуда скрыться! - сокрушается певец. - Съемки прошли уже в Москве, Питере, Копенгагене, Прибалтике. Снимают все: и мою личную жизнь, и репетиции с выступлениями... Всем известно, что Дима не прочь представлять Россию на следующем «Евровидении»; считается, что у него для этого есть все шансы. - Но еще предстоят отборочный тур, голосование, - рассказал "КП" Билан, - и с уверенностью говорить о том, что поеду именно я, пока нельзя. Время покажет. И с какой песней я мог бы поехать - тоже пока секрет. В ближайшие дни Дима улетает в Америку, где будет работать с известным хип-хоп-продюсером Тимбалэндом. Он работал с Нелли Фуртадо, группой Pussycat Dolls и вместе с Джастином Тимберлейком записал один из главных хитов минувшей осени диск Future Love/Sex Sounds. Теперь вот и до Билана руки дошли. Разумеется, вместе с Димой в Америку отправились операторы, снимающие о нем телесагу.