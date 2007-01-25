Игоря Крутого задержала полиция

Вдали от столичной суеты, но в обществе московского бомонда отметил свое 47-летие Игорь Николаев. Удерживающий много лет свою популярность как композитор и вполне состоявшийся как исполнитель, Игорь отмечал день рождения без своей “крестной мамы” — Аллы Пугачевой и без “приемной дочки” — Наташи Королевой. Зато на его праздник жизни пришел редкий гость светских мероприятий Валерий Леонтьев. А Игорь Крутой тоже пришел, но опоздал, потому что его задержала полиция. Игорь пожелал обставить свой день рождения торжественно и помимо банкета устроил еще и концерт. На него, вырядившись в лучшие наряды, пришли сливки майамского общества. Ведь именно на этом американском курорте Игорь и решил встретить один из промежуточных праздников между 40-летием и 50-летием. Сливки состояли частью из американского народонаселения, кому по карману конкурировать с российскими небедняками, частью — и большей — из финансовой гордости российской нации. Владельцы тамошнего имущества не поскупились на цветы и аплодисменты, завалив ими и самого Николаева, и выступившего у него Валерия Леонтьева. Правда, концерт пришлось задержать из-за исчезновения Крутого. Его задержала полиция — г-н Крутой, в доказательство своей фамилии, круто нарушил правила и пересек сплошную двойную. Расплатившись за пренебрежение к правилам проезда по дорогам, композитор и шоу-бизнесмен поспешил присоединиться к друзьям. Не обошлось без курьеза и с Леонтьевым. “Так, я забыл подарок!” — с этими словами артист вылез из машины. Пришлось его супруге Людмиле Исакович возвращаться домой, благо живут они недалеко от концертного зала. Именинник, надо сказать, про рассеянность друга так ничего и не узнал, подарок прибыл вовремя. После концерта вся компания переместилась в ресторан “Татьяна”, пишет "МК". На банкете Николаева от души целовали женщины — жена Крутого Ольга с дочкой Викой и Анжелика Варум. Крутой с Агутиным только вздыхали. Леонтьева ради праздничка уговорили спеть а капелла, и он исполнил “для мам двух Игорей — Крутого и Николаева” итальянский хит “Мама Мария”. Ему пытался подпеть еще один гость — Павел Буре, правда, так тихо, что слышали это только сидящие рядом с популярным хоккеистом гости.