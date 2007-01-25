Александр Буйнов изменяет жене

На премьеру нового фильма "Консервы" певец Александр Буйнов пришел в компании подруги Димы Билана топ-модели Маши Григорьевой Со своей супругой Аленой Буйнова связывают 20 лет брака, а с длинноногой красоткой Машей Григорьевой Александр познакомился на съемках клипа. Поговаривали, что Машу откомандировали к Буйнову для пиар-целей, причем с согласия жены, но вскоре отношения вышли за рамки рабочих. Саша и Маша стали открыто появляться вместе на светских мероприятиях и в очередной раз засветились на премьере ленты "Консервы" режиссера Егора Кончаловского, пишет "Комсомольская правда". Не стесняясь посторонних глаз, парочка опустошала бокал за бокалом и явно наслаждалась всеобщим изумлением. Обнимая молодую красавицу, 51-летний Буйнов не сводил с нее восхищенных глаз. Не видя ничего противозаконного в ситуации, Александр страстно обнимал Машу, довольную вниманием, обрушившимся на нее в один момент.