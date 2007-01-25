Нонну Мордюкову выписали из больницы

Актриса Нонна Мордюкова выписана из Центральной клинической больницы, куда была госпитализирована накануне нового года, и теперь готовится принимать гостей. По информации "Комсомольской правды", актрису выписали накануне днем. Сейчас Нонна Викторовна чувствует себя достаточно хорошо, чтобы можно было покинуть больничную палату. "В ЦКБ замечательные врачи и медсестры, все очень хорошо относятся к пациентам, но домой-то все равно хочется", - сказала КП сама Мордюкова. "Чуть-чуть раскопошусь, тогда мы с Наташей (сестрой) и гостей принимать начнем", - пообещала Нонна Викторовна. Народная артистка собирается разобрать скопившуюся за время пребывания в больнице почту - поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым, которые прислали поклонники. "Вот от Владимира Владимировича Путина послание", - не без удовольствия заметила актриса. Ранее сообщалось, что 81-летняя актриса попала в больницу ещё в конце декабря. В больнице ей проводили курс поддерживающей терапии. По словам младшей родной сестры актрисы Натальи Викторовны, у Ноны Мордюковой, страдающей диабетом и другими заболеваниями, больное сердце, но инфаркта у нее не было. Напомним, последний раз о госпитализации Мордюковой сообщалось в ноябре 2006 года, однако тогда эту информацию опровергли родственники Мордюковой. Как сообщил источник, близкий к семье актрисы, Мордюкова каждую осень перед зимой ложится в больницу на профилактику, чтобы подготовить свой организм к зиме, получить необходимые витаминные инъекции и так далее". За последние два года она побывала в клинике несколько раз. В апреле 2004 года Мордюкова уже попадала в Институт им. Склифосовского с тяжелым заболеванием сосудов, но, проявив свой железный характер, уехала из клиники, не долечившись, несмотря на протесты врачей. Через несколько дней бригада "скорой" доставила актрису в кардиореанимацию городской больницы № 51. Тогда у Мордюковой произошел инфаркт, открылось внутренне кровотечение – и ее в тот же день перевели в ЦКБ. Лечение осложнялось другим тяжелым заболеванием, но благодаря стараниям лучших специалистов актрису удалось спасти.