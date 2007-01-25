Солистка «Миража» уличена судом во лжи

В ходе недавнего судебного заседания, призванного разрешить спор между частным предпринимателем И. Р. Маматов и магазином "Пурпурный легион" по поводу распространения сборника песен группы "Мираж" выяснились некоторые скандальные подробности. Несколько лет в прессе ходила информация о том, что все солистки группы "Мираж", включая Н. Ветлицкую, Т. Овсиенко, С. Разину, Е. Болдышеву, Н. Гулькину пели под фонограмму одной единственной вокалистки Маргариты Суханкиной. Во время слушаний по делу г-н Литягин предоставил любительскую видеосъемку тех лет, на которой снят момент, где на домашней студии Андрея Литягина группа "Мираж" записывает песни первых альбомов. В кадре видны Андрей Литягин, гитарист Алексей Горбашов, а у микрофона - Наталья Ветлицкая! На следующем заседании г-н Горбашов предоставил студийные бобины сфонограммами первых альбомов и заявил то, что на компакт-дисках все альбомы группы "Мираж" издаются с 1994 года в частично переработанном виде. Переработка потребовалась потому, что фонограммы 87-88 годов не соответствовали требованиям качества для выпуска на CD. Перезапись сделана Литягиным на студии в 1992-93 годах. Часть партий были переиграны и перепеты солисткой Екатериной Болдышевой, которая остается в составе легендарного "Миража" по сей день.