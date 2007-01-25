Джессика Симпсон не стесняется в нарядах

Джессика Симпсон и музыкант Джон Майер провели вечер в японском ресторане Нобу, поглощая суши и весело болтая. Как утверждают очевидцы, Джессика Симпсон хорошо выглядела, все время улыбалась, и, судя по всему, пара отлично провела время, пишет FederalPost. Напомним, публицист Джессики Симпсон Роб Шутер был уволен за особо яростные попытки раскрутить её новый альбом путем тиражирования слухов о романе певицы с Майером. Так, в начале сентября сразу несколько печатных изданий Америки вышли с большими статьями на тему отношений певицы с этим музыкантом. Авторы статей увлеченно рассказывали о том, как завязались эти отношения, а некоторые даже выступали с "цитатами" самой Джессики. Практически сразу Джессика и Джон выступили с опровержением этих новостей, и обвинили Шутера во лжи. Однако, судя по тому, что певицу уже не в первый раз встречают в компании Майера, роман все-таки имеет место. Кроме того, в компании Майера Джессику Симпсон застают в исключительно откровенных нарядах.