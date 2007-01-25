«Фабричная» свадьба

Выпускники последней "Фабрики звезд" Юля Лысенко и Прохор Шаляпин недавно были замечены в свадебном салоне. С помощью Прохора Юля выбрала для себя роскошный наряд невесты. По словам очевидцев, Юля перемерила не одно платье. Больше всего ей приглянулся наряд с пышным подолом из гипюра и расшитым мелкими цветочками верхом. Прохор заботливо расправлял подол платья, когда Юля осматривала себя в большое зеркало. Это платье и решено было купить. Оплатив покупку, парочка вышла из магазина. Чтобы не помять шикарный наряд в пакете, Прохор нес платье, перекинув его через руку. Известно, что Юля встречалась с другим коллегой по "фабрике" Арсением Бородиным. Роман Юли и Сени начался еще во время их участия в реалитишоу и, говорят, продолжается до сих пор. Но о намерении пожениться парочка пока не заявляла. А свои отношения с Прохором Шаляпиным Юля характеризует как "очень теплые".