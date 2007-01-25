Канделаки из-за аварии лишилась миллионов

Скандальная телезвезда Тина Канделаки больше не будет являться лицом торговой сети «Снежная королева». Фирма не продлила контракт с известной телеведущей. Поводом для прекращения сотрудничества с телезвездой представители сети магазинов называют смену рекламной концепции фирмы и переориентирование на другую аудиторию. Однако в неофициальных беседах озвучивают иные мотивы. То, что имя Тины Канделаки оказалось связано с аварией в Ницце, негативно отразилось на имидже телеведущей. Разлад в семье молодой женщины никак не укладывался в образ лица фирмы. Именно эта скандальная история могла послужить причиной тому, что руководство сети магазинов фирмы отказало популярной телеведущей в продлении контракта, пишет газета «Твой день». Реклама одежды от известной марки прочно ассоциируется с лицом Тины Канделаки. Образ красивой, умной, молодой замужней дамы очень подходил для концепции этой известной в России компании. Однако после того как в прессе началось бурное обсуждение семейных проблем теледивы, руководство марки поставило под сомнение возможность продолжения сотрудничества. - Аудитория, для которой мы продавали свою одежду и которую рекламировала Канделаки, намного меньше, чем та, на которую будет ориентирована новая концепция фирмы, - прокомментировали ситуацию в рекламной службе фирмы. - Мы расстались без взаимных претензий. Новым лицом торговой сети, по словам представителя, станет Кристина Орбакайте: - Мы полагаем, что положительный образ Кристины очень благоприятно скажется на наших продажах. Сама Тина высказала иную точку зрения: - Контракт расторгается по причине того, что стороны не пришли к согласию в финансовом вопросе. А скандальные публикации не имеют к этой ситуации никакого отношения.