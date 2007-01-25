СКАНДАЛ! Насырова могли отравить в день гибели

Известного певца Мурата Насырова, который 19 января трагически погиб, могли отравить. Накануне стали известны сенсационные подробности последних часов жизни музыканта. Незадолго до гибели, вечером 19 января, Мурат Насыров заехал в один из московских ночных клубов. Музыкант был завсегдатаем элитного заведения, поэтому двери клуба для него как для почетного гостя и постоянного посетителя были всегда открыты. В этот раз Мурат провел там совсем немного времени - певец спешил на встречу с любимой супругой Наташей. Мы разыскали тусовщицу, которая в то же самое время проводила вечер в клубе, куда заезжал Мурат, пишет газета «Твой день». 29-летняя москвичка Кристина Н. пришла в излюбленное место тусовок золотой молодежи за несколько часов до полуночи. Девушка познакомилась там с обаятельным темнокожим парнем по имени Феликс, который угостил ее необыкновенно вкусным коктейлем. - Мы отдыхали в VIP-зале, - рассказывает Кристина. - Там было не более 20 человек, в их числе и Мурат Насыров. Он был очень весел, рассказывал о своей предстоящей свадьбе. Еще сказал: «Зачем вы тратите здесь такие деньги? Лучше приезжайте на мой концерт в Алма-Ату, я покажу вам город». Мурат говорил, что встречался в этот день с Жанной, вдовой Баглана Садвакасова. В тот вечер Насыров пробыл в клубе совсем недолго, торопился к жене. Мы вообще-то не были близко знакомы, у нас с ним просто есть общие друзья. Поэтому я не обратила внимания на то, когда он ушел. Девушка продолжила общение с Феликсом: - Он предложил немного выпить, я не отказалась. Уже допивала бокал, когда поняла: со мной происходит что-то нехорошее. Я уже не понимала, что делаю, где нахожусь. В полубреду пригласила нового знакомого домой, и ночью мы уехали из клуба ко мне в квартиру. Еще в пути я почувствовала себя нехорошо. Появилось ощущение тревоги. От дикой головной боли хотелось лезть на стену. Если бы я не уснула, то не знаю, чем бы закончился для меня этот вечер. - У меня было ужасное состояние, - продолжает Кристина. - Никогда не испытывала столь мучительной депрессии. Жить не хотелось. Готова была прыгать от боли на стену. А друзья мне сказали, что я должна быть благодарна судьбе: если бы доза наркотика в напитке оказалась больше, то я бы прыгнула не на стену, а в окно, как Насыров. - Кое-как собралась с силами и взяла себя в руки, но это было очень нелегко. Думаю, в коктейль был подмешан какой-то сильный наркотик - только он мог так быстро и мощно подействовать. К тому же я обнаружила пропажу крупной суммы денег. Обращаться в милицию не стала, не хотела афишировать, ведь сама виновата, что пригласила незнакомца домой. В тот же день Кристина узнала о гибели Мурата Насырова. - Вначале не поверила, ведь буквально несколько часов назад мы отдыхали в одном клубе, - делится девушка. - А потом подумала, что преступник мог отравить и Мурата, подмешав ему в напиток наркотики. Ведь злоумышленник знал, что может хорошо поживиться, ограбив его, но не ожидал, что Насыров уедет из клуба так рано - до того, как подействует вещество. Врач-нарколог Татьяна Соломатова подтвердила догадки девушки. - После приема любого наркотического средства возникает чувство депрессии, - объясняет медик. - Человек ведет себя беспокойно, нервничает, у него появляются мысли о суициде. Мурат был творческой личностью с очень ранимой психикой, и вполне возможно, что он просто не вынес последствий употребления такого коктейля. Руководство клуба не исключает такого поворота событий. - Феликс - наш постоянный клиент, - говорит один из совладельцев заведения. - Поэтому рассказ Кристины вызвал у меня удивление. Но есть вероятность, что кто-то проник в зал, воспользовавшись внешней схожестью с темнокожим Феликсом. Просто на фейс-контроле наши сотрудники не заметили обмана. Не исключено, что и Мурат тоже принял незнакомца за своего приятеля: Феликс и Насыров были знакомы. Вот почему Мурат, как и Кристина, принял его предложение выпить коктейль. Наша служба безопасности сейчас занимается этим делом. А мы выражаем свои искренние соболезнования семье погибшего. Просто не верится, что Мурата больше нет. Он был для нас не только посетителем, но и лучшим другом на протяжении многих лет. Я могу вас заверить, что никаких мыслей о самоубийстве у Насырова не было. В последний вечер он был совершенно адекватным, делился с друзьями планами на будущее, и в его глазах не было желания умереть.