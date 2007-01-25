СКАНДАЛ! Насырова могли отравить в день гибели

25 января 2007, 13:21

Известного певца Мурата Насырова, который 19 января трагически погиб, могли отравить. Накануне стали известны сенсационные подробности последних часов жизни музыканта. Незадолго до гибели, вечером 19 января, Мурат Насыров заехал в один из московских ночных клубов. Музыкант был завсегдатаем элитного заведения, поэтому двери клуба для него как для почетного гостя и постоянного посетителя были всегда открыты. В этот раз Мурат провел там совсем немного времени - певец спешил на встречу с любимой супругой Наташей. Мы разыскали тусовщицу, которая в то же самое время проводила вечер в клубе, куда заезжал Мурат, пишет газета «Твой день». 29-летняя москвичка Кристина Н. пришла в излюбленное место тусовок золотой молодежи за несколько часов до полуночи. Девушка познакомилась там с обаятельным темнокожим парнем по имени Феликс, который угостил ее необыкновенно вкусным коктейлем. - Мы отдыхали в VIP-зале, - рассказывает Кристина. - Там было не более 20 человек, в их числе и Мурат Насыров. Он был очень весел, рассказывал о своей предстоящей свадьбе. Еще сказал: «Зачем вы тратите здесь такие деньги? Лучше приезжайте на мой концерт в Алма-Ату, я покажу вам город». Мурат говорил, что встречался в этот день с Жанной, вдовой Баглана Садвакасова. В тот вечер Насыров пробыл в клубе совсем недолго, торопился к жене. Мы вообще-то не были близко знакомы, у нас с ним просто есть общие друзья. Поэтому я не обратила внимания на то, когда он ушел. Девушка продолжила общение с Феликсом: - Он предложил немного выпить, я не отказалась. Уже допивала бокал, когда поняла: со мной происходит что-то нехорошее. Я уже не понимала, что делаю, где нахожусь. В полубреду пригласила нового знакомого домой, и ночью мы уехали из клуба ко мне в квартиру. Еще в пути я почувствовала себя нехорошо. Появилось ощущение тревоги. От дикой головной боли хотелось лезть на стену. Если бы я не уснула, то не знаю, чем бы закончился для меня этот вечер. - У меня было ужасное состояние, - продолжает Кристина. - Никогда не испытывала столь мучительной депрессии. Жить не хотелось. Готова была прыгать от боли на стену. А друзья мне сказали, что я должна быть благодарна судьбе: если бы доза наркотика в напитке оказалась больше, то я бы прыгнула не на стену, а в окно, как Насыров. - Кое-как собралась с силами и взяла себя в руки, но это было очень нелегко. Думаю, в коктейль был подмешан какой-то сильный наркотик - только он мог так быстро и мощно подействовать. К тому же я обнаружила пропажу крупной суммы денег. Обращаться в милицию не стала, не хотела афишировать, ведь сама виновата, что пригласила незнакомца домой. В тот же день Кристина узнала о гибели Мурата Насырова. - Вначале не поверила, ведь буквально несколько часов назад мы отдыхали в одном клубе, - делится девушка. - А потом подумала, что преступник мог отравить и Мурата, подмешав ему в напиток наркотики. Ведь злоумышленник знал, что может хорошо поживиться, ограбив его, но не ожидал, что Насыров уедет из клуба так рано - до того, как подействует вещество. Врач-нарколог Татьяна Соломатова подтвердила догадки девушки. - После приема любого наркотического средства возникает чувство депрессии, - объясняет медик. - Человек ведет себя беспокойно, нервничает, у него появляются мысли о суициде. Мурат был творческой личностью с очень ранимой психикой, и вполне возможно, что он просто не вынес последствий употребления такого коктейля. Руководство клуба не исключает такого поворота событий. - Феликс - наш постоянный клиент, - говорит один из совладельцев заведения. - Поэтому рассказ Кристины вызвал у меня удивление. Но есть вероятность, что кто-то проник в зал, воспользовавшись внешней схожестью с темнокожим Феликсом. Просто на фейс-контроле наши сотрудники не заметили обмана. Не исключено, что и Мурат тоже принял незнакомца за своего приятеля: Феликс и Насыров были знакомы. Вот почему Мурат, как и Кристина, принял его предложение выпить коктейль. Наша служба безопасности сейчас занимается этим делом. А мы выражаем свои искренние соболезнования семье погибшего. Просто не верится, что Мурата больше нет. Он был для нас не только посетителем, но и лучшим другом на протяжении многих лет. Я могу вас заверить, что никаких мыслей о самоубийстве у Насырова не было. В последний вечер он был совершенно адекватным, делился с друзьями планами на будущее, и в его глазах не было желания умереть.

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