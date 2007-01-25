Глюкоze ищут замену

По музыкальной тусовке в начале декабря разнеслась весть, что солистка «проекта Глюкоzа» Наташа Ионова в связи с замужеством и беременностью прекращает сценическую деятельность и с нового года проект закрывается. У многих сложилось впечатление, что продюсер певицы Максим Фадеев нарочно раздул эту шумиху, чтобы взвинтить цены на новогодние корпоративные выступления, как это делали раньше продюсеры «ВИА Гры» и некоторых других артистов. Но оказалось, что пересуды о прекращении карьеры Наташи Ионовой возникли не на пустом месте, пишет «Экспресс газета». В дни новогодних каникул мы со спецкором «Экспресс газеты» Александром Бойковым устроили вечеринку по случаю выхода альбома певицы Бизюльки «Стать рачком», в который вошли несколько песен на стихи вашего покорного слуги. Среди прочих на огонек заглянули солистка группы «Мин нет» Наташа Савельева и модель одного из столичных агентств Алина Малиновская. На следующий день Алина обвинила Наташу в том, что она ее избила и отняла у нее мобильный телефон. И начала требовать сатисфакции, угрожая в противном случае посадить обидчицу на четыре года по статье 161 УК РФ «Грабеж». - Как ты могла сделать такое?! - принялись стыдить «миннетчицу» мы с Бойковым. - Сейчас же отдай ей телефон и извинись! - Да ничего я у нее не брала! - возмутилась в ответ Наташа. - На самом деле это у меня пропал мобильник. И по всему выходило, что его увела эта «ромашка». А свой она сама демонстративно совала мне, типа, в виде компенсации. Но я кинула его ей в рожу. Я в состоянии сама заработать на новый телефон. У меня от предложений по работе нет отбоя. Недавно мне даже предлагали выступать вместо Глюкоzы. - Как это? - сразу же заинтересовались мы. - Помните, в свое время в Интернете висели мои фотки с доберманом, на которых я была очень похожа на мультяшную Глюкоzу. Тогда еще ходили слухи, что чуть ли не с меня ее и срисовали и что я даже якобы работала на концертах под видом Глюкоzы. И вот перед Новым годом меня неожиданно пригласили в продюсерский Центр Макса Фадеева. И сказали, что рассматривают меня как кандидатуру на место Наташи Ионовой. Как я поняла, у продюсеров возникли с ней серьезные проблемы из-за ее личной жизни. До замужества она жила с простым парнем, который сидел у нее на шее и ничего не хотел делать. Наташа упросила взять его охранником в продюсерский центр Макса Фадеева, но он проработал один день и сказал: «Да ну его на...!» И когда она вышла замуж за богатого человека (топ-менеджера РАО «ЕЭС» Александра Чистякова. - М.Ф.), продюсеры поначалу очень обрадовались. Но вскоре выяснилось, что мужа не устраивает, что его жена постоянно ездит на гастроли. Вдобавок ко всему Наташа забеременела. В общем, дальнейшее существование «проекта Глюкоzа» оказалось под угрозой. А он приносил неплохие деньги, и никто не хотел их терять. Вот у продюсеров и возникла идея заменить солистку. Предполагалось выдавать меня за ее сестру и объявить, что на самом деле всегда пела я, но по каким-то причинам раньше не могла выступать на сцене и пришлось выставить вместо меня Ионову, которая только открывала рот под «фанеру». Но потом от этого плана почему-то отказались. Видимо, Наташа узнала об этом и, испугавшись, стала сговорчивой. Озадаченные рассказом «миннетчицы», мы обратились в продюсерский центр Макса Фадеева. - Я не в курсе, что велись поиски новой девочки на место Глюкоzы, - развел руками пиар-менеджер Алексей Караваев. - Честно говоря, с трудом представляю, как ее вообще возможно заменить. Да, в «ВИА Гре», «Блестящих», «Стрелках» и тому подобных группах солистки меняются, как перчатки, и ничего. Но Глюкоzа - все-таки сольный проект. Помните, певицу Сашу пытались заменить Сашей Project. И люди как-то вяло на это повелись. С другой стороны, я не могу гарантировать, что Глюкоzа в какой-то определенный срок снова появится на сцене в прежнем виде. 2 января она ушла в декретный отпуск и будет находиться в нем, как минимум, до середины лета. Ее музыканты распущены, так как полгода платить людям зарплату нерентабельно. Да, Глюкоzа заявила, что не намерена сидеть дома и после родов планирует вернуться к работе. Но вы же понимаете, что все это еще вилами по воде писано. Даже если она захочет вернуться, у нас опять будут происходить переговоры, на каких условиях, с каким репертуаром она будет в дальнейшем работать. Но Глюкоzа может и не захотеть возвращаться. Имея такого мужа, она запросто может плюнуть на работу и посвятить себя семье. Если завтра вы женитесь на олигархине, и редактор вам скажет: «Ну, пожалуйста, пишите дальше ваши статьи! У вас так здорово это получается!», - далеко не факт, что вы не откажетесь и не предпочтете вместо этого отправиться на Багамы…