Пенелопа Крус искупалась с Джоном Гальяно

Пенелопа Крус снова порадовала папарации - на этот раз на пляж она отправилась с гением высокой моды. Пенелопа Крус устроила очередное представление на пляже, но уже не одна, а в компании Джона Гальяно. Для совместного отдыха знаменитости выбрали пляж в Сан-Тропе. Напомним, что Пенелопа Крус номинирована на "Оскара" в номинации "Лучшая актриса" за роль в фильме "Возвращение". В этой же номинации с испанской актрисой будут конкурировать такие всемирно известные дамы как Мерил Стрип, Хелен Миррен, Джуди Денч и Кейт Уинслет.