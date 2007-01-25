Глюк’Оzу планировали заменить «миннетчицей»

25 января 2007, 14:15

В начале декабря по музыкальной тусовке разнеслась весть, что солистка «проекта Глюк’Oza» Наташа Ионова в связи с замужеством и беременностью прекращает сценическую деятельность и с нового года проект закрывается. У многих сложилось впечатление, что продюсер певицы Максим Фадеев нарочно раздул эту шумиху, чтобы взвинтить цены на новогодние корпоративные выступления, как это делали раньше продюсеры «ВИА Гры» и некоторых других артистов. Но оказалось, что пересуды о прекращении карьеры Наташи Ионовой возникли не на пустом месте. В дни новогодних каникул мы со спецкором «Экспресс газеты» Александром Бойковым устроили вечеринку по случаю выхода альбома певицы Бизюльки «Стать рачком», в который вошли несколько песен на стихи вашего покорного слуги. Среди прочих на огонек заглянули солистка группы «Мин нет» Наташа Савельева и модель одного из столичных агентств Алина Малиновская. На следующий день Алина обвинила Наташу в том, что она ее избила и отняла у нее мобильный телефон. И начала требовать сатисфакции, угрожая в противном случае посадить обидчицу на четыре года по статье 161 УК РФ «Грабеж». Телефоном в рожу - Как ты могла сделать такое?! - принялись стыдить «миннетчицу» мы с Бойковым. - Сейчас же отдай ей телефон и извинись! - Да ничего я у нее не брала! - возмутилась в ответ Наташа. - На самом деле это у меня пропал мобильник. И по всему выходило, что его увела эта «ромашка». А свой она сама демонстративно совала мне, типа, в виде компенсации. Но я кинула его ей в рожу. На фиг он мне сдался?! Я в состоянии сама заработать на новый телефон. У меня от предложений по работе нет отбоя. Недавно мне даже предлагали выступать вместо Глюк’Ozы. - Как это? - сразу же заинтересовались мы. - Помните, в свое время в Интернете висели мои фотки с доберманом, на которых я была очень похожа на мультяшную Глюк’Ozу. Тогда еще ходили слухи, что чуть ли ни с меня ее и срисовали и что я даже якобы работала на концертах под видом Глюк’Ozы. И вот перед Новым годом меня неожиданно пригласили в продюсерский центр Макса Фадеева. Напомнили о той давней истории с фотками. И сказали, что рассматривают меня как возможную кандидатуру на место Наташи Ионовой. Как я поняла, у продюсеров возникли с ней серьезные проблемы из-за ее личной жизни. До замужества она жила с простым парнем, который сидел у нее на шее и ничего не хотел делать. Наташа упросила взять его охранником в продюсерский центр Макса Фадеева, но он проработал один день и сказал: «Да ну его на …!» И когда она вышла замуж за богатого человека (топ-менеджера РАО ЕЭС Александра Чистякова. - М.Ф.), продюсеры поначалу очень обрадовались. Но вскоре выяснилось, что мужа не устраивает, что его жена постоянно ездит на гастроли. Он начал требовать, чтобы она работала поменьше или вовсе перестала выступать. Вдобавок ко всему Наташа забеременела. В общем, дальнейшее существование «проекта Глюк’Oza» оказалось под угрозой. А он приносил неплохие деньги, и никто не хотел их терять. Вот у продюсеров и возникла идея заменить солистку. Предполагалось выдавать меня за ее сестру и объявить, что на самом деле всегда пела я, но по каким-то причинам раньше не могла выступать на сцене и пришлось выставить вместо меня Ионову, которая только открывала рот под «фанеру». Но потом от этого плана почему-то отказались. Видимо, Наташа узнала об этом и, испугавшись, сразу стала более сговорчивой. Озадаченные рассказом «миннетчицы», мы обратились за разъяснениями в продюсерский центр Макса Фадеева. - Честно говоря, с трудом представляю, как Глюк’Ozу вообще можно заменить, - развел руками пиар-менеджер Алексей Караваев. Да, в «ВИА Гре», «Блестящих», «Стрелках» и тому подобных группах солистки меняются как перчатки, и ничего. Но Глюк’Oza - все-таки сольный проект. Помните, певицу Сашу пытались заменить Сашей Project, но люди как-то вяло на это повелись. С другой стороны, я не могу гарантировать, что Глюк’Oza когда-нибудь снова появится на сцене в прежнем виде. 2 января она ушла в декретный отпуск и будет находиться в нем как минимум до середины лета. Ее музыканты распущены. Глюк’Oza может и не захотеть возвращаться. Имея такого мужа, она запросто может плюнуть на работу и посвятить себя семье.

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