Перед смертью Насыров купил «Лексус» и дом в Подмосковье

Самоубийство Мурата Насырова стало ударом не только для родных и близких артиста, но и для его соседей. - Незадолго до смерти он случайно кошку задавил соседскую, - вспоминал житель соседнего дома Федор. - Расстроился, чуть не плакал. Хозяину кошки сто баксов дал за моральный ущерб. Соседи не верят в то, что Мурат был наркоманом, а также, что у артиста были материальные проблемы, пишет «Комсомольская правда»: - Разве может человек, который купил недавно новый «Лексус» за $80 тысяч и дом в Подмосковье за $300 тысяч, считаться неудачником? - удивлялась Светлана, соседка Мурата по подъезду. - Он писал песни, продавал их, у него было все в порядке.