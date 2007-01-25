Подольская отказывается идти в суд

Судебные слушания по поводу незаконного сотрудничества певицы Натальи Подольской с «Национальной музыкальной корпорацией» (бывшим «Продюсерским центром Дробыша») состоялись в Хамовническом районном суде города Москвы 11 и 22 января. Напомним, судебное разбирательство было инициировано первым и единственным законным продюсером певицы Игорем Каминским, потому что госпожа Подольская работает по новому контракту с НМК, а первый с Каминским не признает. «Эскалатор судебного делопроизводства запущен в трех судах. Хоть и весьма неповоротливо, но он начал свое движение, - ответил г-н Каминский на вопрос корреспондента «Шоу-бизнес.Ру» об итогах двух слушаний. - Представители ответчика (НМК) с экранов телевизоров регулярно кликушествуют о том, что сами собираются подать на меня в суд, но в жизни по реальным повесткам избегают появления там. И вот уже дважды не являлись на судебные слушания. Можно, конечно, не являться в суд, не ходить на вызовы в прокуратуру, подкупать тех, кто продается, давить на тех, кто зависим - и будет казаться, что дело стоит на месте. Но это равносильно стоянию на ступеньке движущегося вниз эскалатора метро. Настанет момент, когда придется сделать шаг, и совсем не от вас будет зависеть, на какой глубине вы окажетесь. После известного выпуска программы «Пусть говорят» у меня существенно изменилось отношение ко многим персонажам этой истории. Я не собираюсь больше ни о чем договариваться с этими людьми. По сути дела, - это они должны договариваться со мной, как правообладателем интересующей их интеллектуальной собственности. Я в свое время вложил значительные для меня денежные средства и четыре года труда в подбор репертуара, оплату труда композиторов, поэтов, аранжировщиков, звукорежиссеров, привлеченных музыкантов, студийную запись профессиональных фонограмм, пластическую хирургию и высшее вокальное образование артиста. Для меня это была, прежде всего, работа и только потом личные отношения. Поэтому, решаясь на серьезные финансовые затраты, я в обязательном порядке, как и всегда в таких случаях, предварительно подписал с певицей договор. Поэтому последние заявления этих господ, например, о том, что я якобы обещал им просто так уничтожить этот договор, мягко говоря, абсурдны. Так как сама исполнительница не пишет ни стихов, ни музыки и ничего кроме голоса вложить в проект не могла, я законным образом обладаю как авторскими, так и смежными правами на все объекты прав, которые естественным образом появлялись во время работы над проектом. И которые мы вместе с талантливейшим музыкантом Артуром Байдо и другими профессионалами своего дела создавали своим непосредственным творческим трудом. Расставаться надо красиво, говорят с той стороны баррикад. Красиво - это значит, как минимум, расставаться порядочно, полагаю я. Могут ли рассуждать о «красоте расставания» шустрые ребята из «Межпланетной музыкальной корпорации», которые тиражировали и продали альбом «Поздно» не заплатив мне, как непосредственному производителю и правообладателю всех фонограмм, ни копейки! Кроме того, они уже давно организуют публичные выступления певицы, без какого-либо договора со мной, не выплачивая мне никаких дивидендов за эти выступления. Может быть, по их «понятиям», это и красиво? Почти два года я пытался мирно урегулировать правовые отношения. Весь цивилизованный мир договаривается: нравиться проект выкупайте контракт, не нравиться цена - проходите мимо. Но не могут эти люди цивилизованно! Не любят они расставаться с деньгами. Господа решили сэкономить и обойтись суммой всего лишь в тридцать серебряников. Правда, забыли, что получательница этой суммы сама объектов авторских прав никогда не создавала, а смежные передала мне по договору. В итоге, после четырех лет творческого труда, вложив все свои деньги и оставив без последних сбережений своих пожилых родителей, чуть было не заложив квартиру, я вдруг оказался перед фактом, что результатом моего труда пользуются чужие дяди. Но, на мой взгляд, жить за чужой счет можно только до поры до времени, да и то, с убитой совестью. Если она была в наличии, конечно. Совсем недавно статья 146 УК РФ «Незаконное использование авторских и смежных прав» переведена в разряд тяжких преступлений. Интеллектуальная - она ведь тоже собственность. А людей, незаконно и без разрешения присваивающих и использующих чужую собственность, всегда называли у нас просто и коротко – воры! Мой дом, договор со мной - не проходной двор для провинциальных карьеристов и столичных кидал. Я достаточно высоко оцениваю свой труд и никогда не испытывал тяги к меценатству. Поэтому недавно я вынужден был начать в судебном порядке возвращать украденные у меня время, денежные средства и защищать свои авторские и смежные права способами, предусмотренными законом».