Бывший муж хочет упечь Бритни Спирс в клинику

Похоже терпение Кевина Федерлайна иссякло окончательно. Кевин Федерлайн (Kevin Federline) был поначалу весьма терпелив касательно поведения его бывшей супруги Бритни Спирс (Britney Spears). Последнее, что предпринял бывший супруг известной певицы - начал добиваться опеки над своими двумя детьми, которые появились во время брака с Бритни Спирс. Однако это не принесло результатов. Теперь Кевин намерен упечь Бритни в больницу, аргументируя это тем, что певица в любой момент может совершить с собой нечто непоправимое. Одним словом, бывший супруг Спирс опасается за ее нынешнее состояние. Он уже успел подключить к этому вопросу мать исполнительницы, Линн (Lynne). Как объяснил адвокат Федерлайна Марк Каплан (Mark Kaplan), его Кевин намерен сделать все возможное, чтобы защитить своих детей. По словам Каплана, "ничто не в состоянии заставить Федерлайна забыть о благе ребятишек".