Бекхэмов сделали национальными героями Америки

В честь переселения в Америку звездную чету Бекхэмов увековечили в музее Мадам Тюссо. Похоже Америка всерьез рада ее новым гражданам, а именно семейству Бекхэмов. Во вторник нью-йоркский музей Мадам Тюссо (Madame Tussauds) пополнися еще двумя восковыми фигурами. Это фигуры Виктории и Дэвида Бекхэмов (David and Victoria Beckham) , окруженные американской национальной символикой. На плечах восковых Бекхэмов покоится американский флаг, а из расположенных рядом динамиков звучит патриотическая "America" Нейла Даймонда (Neil Diamond). То ли еще будет.