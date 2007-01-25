Анджелина Джоли принимает душ вне дома

На днях Анджелина Джоли и ее приемный сын остро нуждались в душе. Андежлина Джоли (Angelina Jolie) вместе с ее приемным сыном Мэддоксом (Maddox) побывали в прибрежной гостиннице в Санта Монике с одним единственным желанием - снять номер, чтобы принять душ. Источник рассказал журналу Star:"Анджелина всего лишь изъявила желание снять комнату на два часа; этого времени вполне достаточно чтобы оба успели принять душ. Она была очень вежлива и выглядела, как любая другая заботящаяся о своем ребенке мать." Служащий гостинницы, как и многие из нас, нашел сей факт весьма странным: "Согласитесь, что это немного странно. Являсь владельцами двух домов в Лос Анджелесе, стали бы вы снимать номер за такие деньги ($700) только чтобы принять душ?!" На днях Анджелина Джоли и Брэд Питт определили 5-летнего Мэддокса в школу в Новом Орлеане.