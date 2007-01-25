Шэрон Стоун призывает усыновлять детей

Актриса Шэрон Стоун призывает женщин самим создавать семьи, усыновляя детей, а не ждать своего прекрасного принца в надежде создать семью вместе Всего у 48-летней актрисы трое детей. После развода со своим мужем Филом Бронстейном 40-летняя (на тот момент) Шэрон усыновила двоих малышей. "Я бы советовала усыновление всем, кто думает о создании собственной семьи, вместо того чтобы грезить о прекрасном принце. Какой в этом смысл? Создайте семью самостоятельно, – говорит Шерон журналу Now. – А если прекрасный принц всё-таки появится, он скажет: «Как раз то, что я искал! Меня ждет целая семья». Мир меняется, как кромка платья, и ты можешь изменить его таким образом, чтобы быть счастливым". Несмотря на то, что актриса неохотно говорит о своей личной жизни, она утверждает, что Роан, Лэйрд и Куинн – центр её вселенной, хоть и жалуется, что справляться с двумя малышами очень тяжело.