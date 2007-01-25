Верка Сердючка метит на Евровидение-2007

В этом году Украину на европейском песенном конкурсе может представить еще более «дикая» певица, чем Руслана – немеркнущая дива Веерка Сердючка. Национальная телекомпания Украины продолжает выбор исполнителей, которые представят страну на конкурсе Евровидение-2007 в Хельсинки. Хотя заявки на участие принимаются до 10 февраля, по информации «околоконкурсного» сайта Doteurovision.com, основных претендентов два – это певица Ани Лорак, уступившая свою путевку на конкурс в 2005 году «певцам свободы» группе Гринджолы, и главный трансвестит постсоветской эстрады – Верка Сердючка в исполнении Андрея Данилко. Глава пресс-службы НТУ сказал ранее в одном из интервью, что, учитвая успех группы монстров Lordi в 2006, "Верка Сердючка впоне вписывается в формат шоу». Источник: сайт «Сутки»