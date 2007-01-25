Анастасия Волочкова назвала дату свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова готовится к свадьбе со своим возлюбленным Игорем "Игорь мне теперь не просто гражданский супруг, но и жених! — с гордостью поведала Волочкова. — Мы уже назначили дату своей свадьбы — 2 июня". А пока же будущий муж балерины помогает ей в учебе, пишет "Московский комсомолец". Напомним, что Волочкова в прошлом году снова стала студенткой. Танцовщица постигает науку "менеджмента исполнительских искусств" в Высшей школе экономики, а ее будущий муж сам преподает в Высшей школе экономики. "Он мне помогает с такими сложными предметами, как математика, экономика, – поделилась балерина. – Я всё-таки гуманитарий и мне не очень-то просто перестроиться на другой тип мышления. К тому же со мной за соседними партами сидят люди, которые не один год в бизнесе. Они ловят все буквально на лету. Мне же приходится сложнее. Но я горжусь тем, что мое исследование работы пятидесяти крупнейших российских компаний и сделанный по его итогам стратегический прогноз заслужили высокую оценку специалистов".