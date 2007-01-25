Келли Осборн не влезла в Playboy

Не всем заказана дорога на обложку легендарного журнала Playboy. Хью Хефнер (Hugh Hefner) пообещал, что Келли Осборн (Kelly Osbourne) никогда не появится в журнале Playboy. Столь резкий отказ последовал сразу после того, как Келли заявила о своей давней мечте. Дочь известных Оззи и Шерон Осборн (Ozzy and Sharon Osbourne) недавно сообщила, что давно мечтает позировать для легендарного мужского журнала Playboy. Совсем недавно Хью Хефнер, 80-летний владелец журнала Playboy предложил Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) работу в своем журнале. Американская телезвезда и одна из трех постоянных спутниц Хефнера Бриджит Марквардт уже публично заявила, что хотела бы убедить Викторию стать моделью Playboy, припомнив при этом сценический псевдоним супруги Бекхэма – "Posh Spice". "Она должна сняться с нами, – сказала Бриджит. – У нас на нее большие планы. Я думаю, она выйдет прекрасно – оба они просто великолепны". Как отметил Хью Хефнер, Дэвид Бекхэм (David Beckham) уже включен в список почетных гостей на вечеринках Playboy. Источник: сайт «Сутки».